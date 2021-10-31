Даниил Квят: может, я однажды приму участие в гонках NASCAR. Кто знает?

Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят поделился впечатлениями от визита на этап чемпионата NASCAR в Мартинсвилле. Как стало известно ранее, россиянин отправился туда, чтобы изучить варианты развития карьеры.



«Привет всем фанатам NASCAR и гонок в целом! Я впервые присутствую на этапе NASCAR. Испытываю огромный восторг. Может быть, я однажды даже приму участие в этих гонках. Кто знает? Было бы очень здорово. Надеюсь, скоро увидимся. Приятного просмотра гонки», — рассказал Квят в интервью пресс-службе NASCAR.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» NASCAR.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.