Рассерженный соперник сорвал конкуренту празднование победы на этапе NASCAR

В Мартинсвилле завершился очередной этап гонок NASCAR. Победу одержал Алекс Боумен, который уже выбыл из плей-офф и потерял шансы на титул. За шесть кругов до финиша Боумен выбил лидировавшего Дэнни Хэмлина. Как позже пояснил Алекс, машину немного снесло в повороте, из-за чего и произошёл непреднамеренный удар.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте NASCAR в «Твиттере».
Разворот в концовке гонки мог помешать Хэмлину пройти в финал, однако финиш на 24-м месте принёс гонщику достаточно очков. Тем не менее Хэмлин остался разочарован действиями Боумена и позже помешал ему отпраздновать победу на финише.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте NASCAR в «Твиттере».
За последнюю позицию в четвёрке финалистов сражались пилоты Joe Gibbs Racing Кайл Буш и Мартин Труэкс-младший. Буш под финиш сдержал Брэда Кезеловски и занял второе место, но Труэкс был четвёртым и набрал в итоге на три очка больше товарища по команде. Финалистами сезона-2021 стали два гонщика Hendrick (Ларсон и действующий чемпион Эллиотт) и Joe Gibbs (Хэмлин и Труэкс). Финальная гонка пройдёт в Финиксе 7 ноября — чемпионом NASCAR Cup Series станет тот из квартета, кто раньше пересечёт линию финиша.
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