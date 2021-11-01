Мазепин рассказал о сложностях, которые ждут на Гран-при Мексики

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Мексики.
«В первую очередь меньшее количество кислорода означает, что пилотам труднее управлять машиной и работать в условиях высокой частоты пульса, так что проблема будет отчасти физической. Это станет испытанием, но не только из-за разреженного воздуха, но и из-за меньшего количества прижимной силы на машине. К сожалению, у нас и так недостаточно прижимной силы, но мы сделаем всё возможное. Мне интересно поездить на новой для себя трассе и посмотреть на ощущения.
Сложно сказать, как много времени понадобится, чтобы освоиться на новой трассе. Обычно мне нравятся трассы с низкой прижимной силой, как Монца или Баку, где я чувствовал себя вполне комфортно, но в Мексике будет гораздо больше проблем. Поскольку я никогда раньше там не был, то с нетерпением жду возможности принять вызов и непредвзято оценить, что нас ждёт в этот уик-энд», — приводит слова Никиты Мазепина пресс-служба «Хааса».
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