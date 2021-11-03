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Тото Вольф — о Гран-при Мексики: этот год показал, что всё возможно

Тото Вольф — о Гран-при Мексики: этот год показал, что всё возможно
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем выступлении команды на Гран-при Мексики.

«Последняя гонка в Техасе стала ещё одним доказательством того, насколько напряжённой является эта чемпионская битва. Это сложно и подталкивает обе команды к ведению более напряжённой борьбы.

Мы все рады вернуться в Мексику, это очень яркое место со своим характером, где нам всегда оказывают тёплый приём. С нетерпением ждём возможности вернуться туда. Атмосфера на местной трассе всегда наэлектризована.

«Ред Булл» хорошо выступал там в прошлом, а для нас эта трасса была не самой успешной. Но этот год показал, что всё возможно», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Ред Булл».

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