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Маттиа Бинотто: полагаю, болид «Феррари» быстрее «Макларена». Я доволен прогрессом

Маттиа Бинотто: полагаю, болид «Феррари» быстрее «Макларена». Я доволен прогрессом
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от Гран-при Мексики и оценил ход борьбы с «Маклареном» за третье место в Кубке конструкторов.

«На Гран-при Мексики мы будем работать с настройками, которые требуют максимального уровня прижимной силы. На этой трассе мощность мотора не имеет настолько большого значения. Хотя мы уступаем «Мерседесу» по мощности мотора, думаю, что трасса в Мексике подойдёт нам больше, чем Остин.

Говоря о соперничестве с «Маклареном» хочется отметить, что их болид всегда отлично смотрится в среднескоростных и высокоскоростных поворотах. Это снова подтвердилось на Гран-при США. Однако в целом мы оказались быстрее них – в квалификации мы заметно опережали «Макларен», а в гонке Шарль Леклер в среднем выигрывал у Даниэля Риккардо по 0,5 секунды на круге.

Полагаю, наш болид быстрее «Макларена», особенно если учитывать, что трасса в Остине не очень нам подходила. Вот почему я очень доволен прогрессом команды в последних гонках, обновление двигателя явно помогло нам прибавить и в квалификациях, и в гонках. И это придает нам уверенности», – цитирует Бинотто PlanetF1.

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