Командам Формулы-1 угрожает серьёзный штраф за рекламу масел на Гран-при Мексики

Юристы команд Формулы-1 и организаторов Гран-при Мексики могут столкнуться с серьёзной проблемой. Местная компания Bardahl de México, занимающая производством масел и присадок для моторов, ещё в 1979 году зарегистрировала на территории Мексики права на бренды Ф-1, Ф-2 и Формула-1, и теперь в Bardahl требуют, что во время мексиканского этапа не было рекламы никаких брендов, связанных со смазочными материалами.



Согласно мексиканскому Федеральному закону о защите промышленной собственности, за его нарушение могут последовать серьёзные штрафы — вплоть до одного миллиона долларов. Теоретически нарушения могут повлечь за собой и остановку проведения Гран-при Мексики, но вероятность такого развития событий специалисты расценивают как сомнительную.



«Мы просим лишь о том, чтобы уважалось наше право не эксклюзивное использование бренда в категориях смазочных материалов и присадок», — приводит слова юриста Bardahl El Universal.