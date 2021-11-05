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Командам Формулы-1 угрожает серьёзный штраф за рекламу масел на Гран-при Мексики

Командам Формулы-1 угрожает серьёзный штраф за рекламу масел на Гран-при Мексики
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Юристы команд Формулы-1 и организаторов Гран-при Мексики могут столкнуться с серьёзной проблемой. Местная компания Bardahl de México, занимающая производством масел и присадок для моторов, ещё в 1979 году зарегистрировала на территории Мексики права на бренды Ф-1, Ф-2 и Формула-1, и теперь в Bardahl требуют, что во время мексиканского этапа не было рекламы никаких брендов, связанных со смазочными материалами.

Согласно мексиканскому Федеральному закону о защите промышленной собственности, за его нарушение могут последовать серьёзные штрафы — вплоть до одного миллиона долларов. Теоретически нарушения могут повлечь за собой и остановку проведения Гран-при Мексики, но вероятность такого развития событий специалисты расценивают как сомнительную.

«Мы просим лишь о том, чтобы уважалось наше право не эксклюзивное использование бренда в категориях смазочных материалов и присадок», — приводит слова юриста Bardahl El Universal.

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