Никита Мазепин на ГП Мексики выступит в шлеме, дизайн которого выполнен в духе Хэллоуина

Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал, как выглядит его шлем, с которым он выступит на Гран-при Мексики.

Фотографии можно посмотреть на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

Дизайн шлема выполнен в духе популярного во многих странах праздника Хэллоуин. Под фото Никита разместил смайл в виде тыквы — одного из символов этого праздника.



В общем зачёте пилотом Формулы-1 Никита находится на последнем месте. Мазепин пока не набрал ни одного очка. Его товарищ по команде, немец Мик Шумахер, на 19-м месте. Мик пока также без очков. Возглавляет общий зачёт голландский гонщик «Рел Булл» Макс Ферстаппен. На счету Макса 287,5 очка. На втором месте пилот Льюис Хэмилтон (275,5) из «Мерседеса». Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).