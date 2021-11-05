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Мазепин показал совместное фото с Хэмилтоном из Мексики

Мазепин показал совместное фото с Хэмилтоном из Мексики
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Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин разместил свежий пост на своей странице в «Инстаграме», где показал совместную фотографию с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Снимок был сделан в Мексике, где в этот уик-энд пройдёт Гран-при.

Фотографию можно посмотреть на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотом «Королевских гонок» Мазепин находится на последнем месте. Никита к настоящему времени не набрал ни одного очка. Его товарищ по команде, немец Мик Шумахер, на 19-м месте. Мик пока также без заработанных очков. Возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1 голландский гонщик «Рел Булл» Макс Ферстаппен. На счету Макса 287,5 очка. На втором месте пилот Хэмилтон (275,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).

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