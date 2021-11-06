Ферстаппен — лучший во второй практике Гран-при Мексики, Мазепин — 19-й

В Мехико завершилась вторая свободная практика Гран-при Мексики. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл», лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен. Второй результат — у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, третьим стал его напарник Льюис Хэмилтон.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 16-м.
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не показал результат в ходе тренировки из-за утечки масла в коробке передач.
Гран-при Мексики. Вторая тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.17,301
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,424
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,509
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,570
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,017
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,128
7. Шарль Леклер («Феррари») +1,304
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,343
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,380
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,431
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,540
12. Ландо Норрис («Макларен») +1,678
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,926
14. Эстебан Окон («Альпин») +2,130
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,220
16. Мик Шумахер («Хаас») +2,319
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,429
18. Николас Латифи («Уильямс») +3,519
19. Никита Мазепин («Хаас») +4,280
20. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.
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