Ферстаппен — лучший во второй практике Гран-при Мексики, Мазепин — 19-й

В Мехико завершилась вторая свободная практика Гран-при Мексики. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл», лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен. Второй результат — у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, третьим стал его напарник Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 16-м.

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не показал результат в ходе тренировки из-за утечки масла в коробке передач.

Гран-при Мексики. Вторая тренировка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.17,301

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,424

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,509

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,570

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,017

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,128

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,304

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,343

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,380

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,431

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,540

12. Ландо Норрис («Макларен») +1,678

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,926

14. Эстебан Окон («Альпин») +2,130

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,220

16. Мик Шумахер («Хаас») +2,319

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,429

18. Николас Латифи («Уильямс») +3,519

19. Никита Мазепин («Хаас») +4,280

20. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.