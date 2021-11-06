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Перес — лучший в третьей практике Гран-при Мексики, Ферстаппен — 2-й, Мазепин — последний

Перес — лучший в третьей практике Гран-при Мексики, Ферстаппен — 2-й, Мазепин — последний
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В Мехико завершилась вторая свободная практика Гран-при Мексики. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второй результат — у его напарника, лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена, третий результат показал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 18-м.

Гран-при Мексики. Третья тренировка

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.17,024
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,193
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,651
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,684
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,005
6. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,013
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,097
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,178
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,189
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,288
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,328
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,507
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,532
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,590
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,823
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,975
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,187
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,214
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,289
20. Никита Мазепин («Хаас») +3,455.

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