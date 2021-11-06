Перес — лучший в третьей практике Гран-при Мексики, Ферстаппен — 2-й, Мазепин — последний

В Мехико завершилась вторая свободная практика Гран-при Мексики. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второй результат — у его напарника, лидера чемпионата мира Макса Ферстаппена, третий результат показал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 18-м.



Гран-при Мексики. Третья тренировка



1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.17,024

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,193

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,651

4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,684

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,005

6. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,013

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,097

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,178

9. Шарль Леклер («Феррари») +1,189

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,288

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,328

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,507

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,532

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,590

15. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,823

16. Эстебан Окон («Альпин») +1,975

17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,187

18. Мик Шумахер («Хаас») +2,214

19. Николас Латифи («Уильямс») +2,289

20. Никита Мазепин («Хаас») +3,455.