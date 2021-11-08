Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» включила в свою Академию гонщиков из Великобритании и Бразилии

«Феррари» включила в свою Академию гонщиков из Великобритании и Бразилии
Комментарии

Академия «Феррари» объявила о включении в свои ряды двух новых гонщиков. Отбор производился в рамках так называемого Мирового финала, в котором приняли участие четыре пилота.

Первым новичком Академии стал 16-летний британский гонщик Оливер Берман, который в 2021 года стал чемпионом сразу двух национальных чемпионатов Формулы-4 — итальянского и немецкого. Берман — второй британец в истории программы после Каллума Айлотта.

Вторым новичком стал 16-летний бразильский картингист Рафаэль Чавес Камара. В этом году он выиграл такие крупные картинговые соревнования, как WSK Champions Cup и WSK Super Master Cup, а также чемпионат Европы по картингу.

Кроме того, в «Феррари» отметили, что в 2022 году будут наблюдать за дальнейшим прогрессом 15-летнего финского пилота Туукки Тапонена, который недавно стал чемпионом мира по картингу в категории ОК.

Новость по теме
Никита Бедрин выиграл финальную гонку сезона немецкой Формулы-4
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021