«Феррари» включила в свою Академию гонщиков из Великобритании и Бразилии

Академия «Феррари» объявила о включении в свои ряды двух новых гонщиков. Отбор производился в рамках так называемого Мирового финала, в котором приняли участие четыре пилота.



Первым новичком Академии стал 16-летний британский гонщик Оливер Берман, который в 2021 года стал чемпионом сразу двух национальных чемпионатов Формулы-4 — итальянского и немецкого. Берман — второй британец в истории программы после Каллума Айлотта.



Вторым новичком стал 16-летний бразильский картингист Рафаэль Чавес Камара. В этом году он выиграл такие крупные картинговые соревнования, как WSK Champions Cup и WSK Super Master Cup, а также чемпионат Европы по картингу.



Кроме того, в «Феррари» отметили, что в 2022 году будут наблюдать за дальнейшим прогрессом 15-летнего финского пилота Туукки Тапонена, который недавно стал чемпионом мира по картингу в категории ОК.

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