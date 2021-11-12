Формула-1. Гран-при Бразилии. Пятничная тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 12 ноября, на трассе «Интерлагос» в Сан-Паулу состоится пятничная тренировка 19-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Первая сессия свободной практики стартует в 18:30 по московскому времени.
После 18-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию свободных практик Формулы-1, которая доступна по нижеприведённой ссылке:
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бразилии Формулы-1
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