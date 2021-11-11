Мазепин: как я понимаю, машины Ф-1 приедут ночью, механикам придётся работать без сна

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, насколько легко ему даётся жить в ритме календаря Формулы-1, а также поведал, что команды чемпионата мира до сих пор не получили всё оборудование, перевозимое с предыдущего этапа в Мексике.
«Конечно, я устаю — это нормально, когда у вас гонки каждые выходные и многочасовые перелёты. Например, в это воскресенье был перелёт 14 часов. Потом будет восемь часов разницы во времени с Катаром и всего два дня на адаптацию.
Но я бы сказал, что не имею права жаловаться. Рад, что имею возможность выступать в этом чемпионате. Труднее всего приходится команде — механикам и инженерам. Они начинают работать раньше, чем гонщики, и заканчивают позже. И далеко не все летают в бизнес-классе. Так что им во время этих трёх недель приходится особенно трудно. К тому же, как вы знаете, доставка машин Формулы-1 в Бразилию опаздывает, они вовремя не приехали и, как я понимаю, приедут только сегодня ночью, так что механикам придётся работать без сна и потом в пятницу трудиться весь день», — приводит слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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