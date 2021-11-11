Хельмут Марко рассказал, почему Перес сильнее Боттаса в качестве второго пилота

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сравнил качества Серхио Переса и Валттери Боттаса как вторых пилотов своей команды. Марко считает, что Перес превосходит финского гонщика в данной роли.
«Перес – более сильный второй пилот, после Монцы он регулярно оказывается на подиуме. Он невероятно хорош на трассе, особенно это заметно во второй половине сезона. Боттас в некоторые дни выглядит практически непобедимым, но затем резко сдаёт. Надеюсь, эта нестабильность сохранится», – приводит слова Марко RTL.de.
Общий зачёт пилотов «Королевских гонок» возглавляет Макс Ферстаппен. На счету Макса 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших Валттери Боттас (185). Серхио Перес на четвёртом месте со 165 очками.
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