Хельмут Марко рассказал, почему Перес сильнее Боттаса в качестве второго пилота

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сравнил качества Серхио Переса и Валттери Боттаса как вторых пилотов своей команды. Марко считает, что Перес превосходит финского гонщика в данной роли.



«Перес – более сильный второй пилот, после Монцы он регулярно оказывается на подиуме. Он невероятно хорош на трассе, особенно это заметно во второй половине сезона. Боттас в некоторые дни выглядит практически непобедимым, но затем резко сдаёт. Надеюсь, эта нестабильность сохранится», – приводит слова Марко RTL.de.



Общий зачёт пилотов «Королевских гонок» возглавляет Макс Ферстаппен. На счету Макса 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших Валттери Боттас (185). Серхио Перес на четвёртом месте со 165 очками.

Новость по теме Валттери Боттас рассказал о главном отличии между ним и Льюисом Хэмилтоном