Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ситуация абсолютно ясная». Никита Мазепин рассказал подробности инцидента в ночном клубе

«Ситуация абсолютно ясная». Никита Мазепин рассказал подробности инцидента в ночном клубе
Комментарии

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что его не выгоняли из ночного клуба в Мексике. Ранее несколько изданий сообщили, что Мазепина выгнали из клуба, где он был в компании Джорджа Расселла, Александера Албона и нескольких сотрудников «Хааса».

«Ситуация, с моей стороны, абсолютно ясная. Никто никого не выгонял. Один из моих инженеров покидает «Хаас»: новость расстроила меня, поэтому я пригласил сотрудников команды провести время со мной, но, к сожалению, одного из них не хотели пропускать в клуб. Я пошёл к охраннику, чтобы прояснить ситуацию — на это ушло около трёх-четырёх минут. Вечеринка в итоге получилась отличной, мы провели в клубе несколько часов», — приводит слова Мазепина RaceFans.

Мазепин объяснил, почему попадает в аварии реже Шумахера. И признался: ноги всё ещё горят Мазепин объяснил, почему попадает в аварии реже Шумахера. И признался: ноги всё ещё горят
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021