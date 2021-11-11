«Ситуация абсолютно ясная». Никита Мазепин рассказал подробности инцидента в ночном клубе
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что его не выгоняли из ночного клуба в Мексике. Ранее несколько изданий сообщили, что Мазепина выгнали из клуба, где он был в компании Джорджа Расселла, Александера Албона и нескольких сотрудников «Хааса».
«Ситуация, с моей стороны, абсолютно ясная. Никто никого не выгонял. Один из моих инженеров покидает «Хаас»: новость расстроила меня, поэтому я пригласил сотрудников команды провести время со мной, но, к сожалению, одного из них не хотели пропускать в клуб. Я пошёл к охраннику, чтобы прояснить ситуацию — на это ушло около трёх-четырёх минут. Вечеринка в итоге получилась отличной, мы провели в клубе несколько часов», — приводит слова Мазепина RaceFans.
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