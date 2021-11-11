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Даниил Квят спародировал знаменитое видео с отдыхающим на раскладном стуле Фернандо Алонсо

Даниил Квят спародировал знаменитое видео с отдыхающим на раскладном стуле Фернандо Алонсо
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Известный российский гонщик, тест-пилот «Альпин» Даниил Квят спародировал знаменитое видео с участием боевого пилота своей команды Фернандо Алонсо.

Напомним, в 2015 году на Гран-при Бразилии машина Алонсо, который тогда выступал за «Макларен», сломалась уже в первом сегменте квалификации. Испанский пилот досматривал квалификацию, расслабленно откинувшись на раскладном стуле и подставив лицо солнцу.

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» Даниила Квята.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

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