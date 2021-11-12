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Боттас — про неудачную борьбу с Ферстаппеном в Мексике: я мог бы действовать иначе

Боттас — про неудачную борьбу с Ферстаппеном в Мексике: я мог бы действовать иначе
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о своём противостоянии с Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Мексики. Напомним, гонщик «Ред Булл» достаточно легко сумел пройти финского гонщика: после гонки Боттаса раскритиковали Льюис Хэмилтон и руководство «Мерседеса».

«Если быть честным с самим собой, то сейчас скажу, что тогда мог действовать иначе. Однако в тот момент я считал, что действую правильно. Если бы я мог переиграть тот старт, то попробовал бы заблокировать Макса или не дать ему выбраться на внешний радиус.

В тот момент я старался изо всех сил и сделал всё, что мог. Если бы я вновь оказался в такой ситуации, возможно, мог бы сработать лучше. А может, и не смог бы», — цитирует Боттаса RaceFans.

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