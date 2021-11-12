Штайнер отреагировал на резонансный инцидент с участием Мазепина в ночном клубе

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о появившихся в средствах массовой информации публикациях, где сообщалось, что пилота его команды Никиту Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике.
«Мне уже сообщили об этом видео. Думаю, происходящее на кадрах больше смахивает на спор с одним из охранников, чем на драку. Обычно, когда мы сражаемся в Южном Тироле (место рождения Штайнера. — Прим. «Чемпионата»), всё выглядит по-другому. А это больше походило на обычный словесный спор.
Я ещё не говорил с ним, потому что мы пока не встречались. Но всё выглядит так, что он просто высказал свою точку зрения, когда не смог добиться того, чего хотел.
Кто бы сейчас что-либо ни сделал, это кем-то снимается. У Никиты есть репутация, но я бы сказал, что она не так важна. После этого проще ему не будет», — приводит слова Штайнера RacingNews365.
Ранее сообщалось, что Мазепина выгнали из клуба, где он был в компании Джорджа Расселла, Александера Албона и нескольких сотрудников «Хааса».
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