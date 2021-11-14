Формула-1 показала прорыв Льюиса Хэмилтона с 20-го места на пятое

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью обгонов британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в спринтерской гонке Гран-при Бразилии. После дисквалификации за несоответствие регламенту системы DRS британский пилот начал спринт с двадцатой позиции, однако моментально начал прорываться и всего за 24 круга пробился на пятое место. Воскресную гонку Хэмилтон начнёт десятым из-за штрафа за установку уже пятого по счёту двигателя внутреннего сгорания.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 24 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.170

3. Карлос Сайнс («Феррари») +18.723

4. Серхио Перес («Ред Булл») +19.787

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20.872

6. Ландо Норрис («Макларен») +22.558

7. Шарль Леклер («Феррари») +25.056

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +34.158

9. Эстебан Окон («Альпин») +34.632

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +34.867

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +35.869

12. Фернандо Алонсо («Альпин») +36.578

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +41.880

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +44.037

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +46.150

16. Николас Латифи («Уильямс») +46.760

17. Джордж Расселл («Уильямс») +47.739

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +50.014

19. Мик Шумахер («Хаас») +1:01.680

20. Никита Мазепин («Хаас») +1:07.474.