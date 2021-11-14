Вольф заявил о конце джентльменского соглашения с «Ред Булл»

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что в команде обратили внимание, что повышенное внимание ФИА к заднему антикрылу болидов его коллектива возникло с подачи конкурентов из «Ред Булл». Во время проверки крыла технический делегат Ф-1 Джо Бауэр установил, что DRS на болиде Льюиса Хэмилтона не соответствовала регламенту, что привело к дисквалификации британца.



В «Мерседесе» объяснили, что DRS сломалась во время квалификации Гран-при Бразилии, и были удивлены, что им не позволили без санкций просто устранить поломку. Вольф пообещал, что теперь «Мерседес» будет внимательно следить за ремонтом болидов «Ред Булл» и других команд в режиме закрытого парка.



«Существовало своего рода джентльменское соглашение. Очевидно, что джентльменов больше нет.



Мы будем следить за каждым кусочком изоленты. Могу пообещать, что с нашей стороны будет много вопросов в следующих гонках», — приводит слова Вольфа GrandPX.

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