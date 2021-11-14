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Никита Мазепин объяснил, почему чуть не расплакался после квалификации Гран-при Бразилии

Никита Мазепин объяснил, почему чуть не расплакался после квалификации Гран-при Бразилии
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин дал понять, почему едва не сдержал слёз во время интервью сразу после квалификации Гран-при Бразилии. По словам Никиты, его эмоциональная реакция была вызвана не только плохим выступлением, но и положением дел внутри команды.

«В основном такая реакция была связана с ошибкой на квалификационном круге. А вообще, я переживаю сложный период в жизни в течение последних нескольких гонок. И дело не только в балансе автомобиля, но и во внутренних вещах команды.

Как известно, в команде существует ротация. В течение последних двух гонок специалисты приходили и уходили, и я знаю, что не все, кто окружает меня в этом году, планируют остаться в следующем. Моя команда инженеров не была прежней и постоянно менялась со времён Турции.

Чтобы пилоты преуспевали в гонках, многие, извините меня, надрывают свои задницы. Поэтому обидно, когда их усилия не приносят плоды», — приводит слова Мазепина RaceFans.

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