Никита Мазепин объяснил, почему чуть не расплакался после квалификации Гран-при Бразилии

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин дал понять, почему едва не сдержал слёз во время интервью сразу после квалификации Гран-при Бразилии. По словам Никиты, его эмоциональная реакция была вызвана не только плохим выступлением, но и положением дел внутри команды.
«В основном такая реакция была связана с ошибкой на квалификационном круге. А вообще, я переживаю сложный период в жизни в течение последних нескольких гонок. И дело не только в балансе автомобиля, но и во внутренних вещах команды.
Как известно, в команде существует ротация. В течение последних двух гонок специалисты приходили и уходили, и я знаю, что не все, кто окружает меня в этом году, планируют остаться в следующем. Моя команда инженеров не была прежней и постоянно менялась со времён Турции.
Чтобы пилоты преуспевали в гонках, многие, извините меня, надрывают свои задницы. Поэтому обидно, когда их усилия не приносят плоды», — приводит слова Мазепина RaceFans.
- 14 ноября 2021
-
16:50
-
16:47
-
16:08
-
16:00
-
15:18
-
15:09
-
14:08
-
13:07
-
12:06
-
10:45
-
10:21
-
10:00
-
01:44
-
01:27
-
01:08
-
00:55
-
00:47
-
00:43
-
00:41
-
00:34
-
00:31
-
00:16
-
00:07
-
00:04
- 13 ноября 2021
-
23:58
-
23:05
-
22:50
-
22:14
-
21:57
-
21:35
-
20:07
-
19:45
-
19:15
-
19:04
-
18:25