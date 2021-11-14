Баньяя выиграл Гран-при Валенсии MotoGP, Росси, для которого гонка стала последней, — 10-й

Итальянский мотогонщик Франческо Баньяя («Дукати») стал победителем Гран-при Валенсии MotoGP. Второе место по итогам заезда занял испанец Хорхе Мартин («Сузуки»), выигравший вчера, 13 ноября, квалификацию. Третьим стал представитель Австралии Джек Миллер («Дукати»).



Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси финишировал 10-м. Напомним, эта гонка стала для Росси прощальной в MotoGP.

MotoGP. Гран-при Валенсии. Гонка



1. Франческо Баньяя («Дукати») — 41.15,481

2. Хорхе Мартин («Дукати») +0,489

3. Джек Миллер («Дукати») +0,823

4. Жоан Мир («Сузуки») +5,214

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +5,439

6. Жоанн Зарко («Дукати») +6,993

7. Брэд Биндер («KTM») +8,437

8. Энеа Бастьянини («Дукати») +10,933

9. Алекс Эспаргаро («Априлия») +12,651

10. Валентино Росси («Ямаха») +13,468