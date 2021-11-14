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Мазепин — о финише 17-м на Гран-при Бразилии: у меня был хороший день

Мазепин — о финише 17-м на Гран-при Бразилии: у меня был хороший день
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Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 17-м месте в гонке Гран-при Бразилии и рассказал, как она складывалась.

«У меня был хороший день. Мой старт не был идеальным: я хорошо тронулся с места, но затем произошла пробуксовка колёс, так что в первых нескольких поворотах было очень трудно обгонять соперников. Я хорошо прошёл четвёртый поворот, а после этого хорошо контролировал состояние шин на первых нескольких кругах.

Команда проделала отличную работу, предоставив мне машину, которая очень хорошо функционировала в начале гонки. Средняя часть получилась несколько сложной, но ближе к концу мне удалось восстановить ситуацию.

Я совершил обгон, когда было необходимо сделать это, и мы пытались максимизировать появление нескольких виртуальных сейфти-каров. Сегодня не было реально выжать больше», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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