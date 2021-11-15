Вольф объяснил, почему «Мерседес» быстрее «Ред Булл», и заверил, что болид легален

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал возможность того, что на одном из оставшихся Гран-при сезона-2021 Формулы-1 «Ред Булл» может подать протест на легальность болида немецкой команды.



«Меня это не волнует. Это часть игры, что ты изучаешь разные детали машин других команд и подвергаешь сомнению их легальность. Вам нужно быть скептиками и, возможно, чуточку параноиками. Это нормально.



Машина полностью легальна, мы будем использовать её на всех трассах. Вы можете ответить. что в таком случае она была полностью легальной и после квалификации. И мы думаем, что так и было, но она не прошла один из тестов из-за того, что закрылок был сломан.



Почему болид быстрее? У нашей машины намного более низкое лобовое сопротивление, плюс стоит свежий мотор, который обеспечивает большую разницу. Концепция направлена на скорость на прямых, так было и в прошлом.



Люди свободны в своём праве подвергать легальность машины и подавать протесты. Мы даже предложим им заднее антикрыло, чтобы они могли положить его дома в библиотеке или разрезать на тысячу кусочков», — приводит слова Вольфа GPFans.