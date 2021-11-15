Гюнтер Штайнер рассказал об уходе сотрудников из «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слова Никиты Мазепина об уходе части сотрудников из коллектива, что вызвало эмоциональную реакцию россиянина после квалификации Гран-при Бразилии.
«Каждый год в команде происходят изменения. Некоторые сотрудники, работавшие над машиной Никиты, просто не готовы провести 23 Гран-при в следующем сезоне. Его гоночный инженер женился, он уходит из команды, чтобы заняться чем-то другим. Он решил остаться в гонках, но не в Формуле-1. Некоторые люди уходят в более сильные команды, потому что позади мотивация не так высока, как в команде, с которой вы можете выигрывать.
Это не массовый уход сотрудников. Это нормальная ротация. В конце каждого сезона кто-то уходит, один меняет коллектив, другие уходят из автоспорта в целом. Но всегда есть те, кто готов занять освободившееся место», — приводит слова Гюнтера Штайнера RaceFans.
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