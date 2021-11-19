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Никита Мазепин пропустит вторую свободную практику на Гран-при Катара

Никита Мазепин пропустит вторую свободную практику на Гран-при Катара
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Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин не примет участия во второй свободной практике Гран-при Катара Формулы-1. Об этом сообщает пресс-служба «Хааса».

Во время первой тренировки болид Мазепина получил повреждения, из-за которых ему потребуется замена шасси.

Напомним, по результатам первой свободной практики Никита показал 20-е время. Его товарищ по команде, немец Мик Шумахер, был 18-м. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым был гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли. Третье время у Валттери Боттаса, представляющего «Мерседес».

Вторая свободная практика стартует в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести её текстовую онлайн-трансляцию:

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Катара Формулы-1

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