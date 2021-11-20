Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниил Квят поучаствовал в тренировке Альпин. Видео

Даниил Квят поучаствовал в тренировке Альпин. Видео
Комментарии

Пресс-служба французской команды «Альпин» в своём официальном «инстаграме» представила видеозапись, главным героем которой стал россиянин, резервный пилот команды Даниил Квят.

На кадрах демонстрируется работа механиков команды во время пит-стопа, когда в болиде находится Даниил.

«Знакомое лицо на практике пит-стопов. Работа выполнена», — говорится в описании к видео.

Видеозапись можно посмотреть на странице «Альпин» в «Инстаграме».

«Руки помнят», — прокомментировал участие в действиях команды Квят.

В Формуле-1 Даниил выступал с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года, когда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

Новость по теме
Переговоры Квята с командой Формулы-Е остановлены, вакансию может занять Джовинацци
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021