Даниил Квят поучаствовал в тренировке Альпин. Видео

Пресс-служба французской команды «Альпин» в своём официальном «инстаграме» представила видеозапись, главным героем которой стал россиянин, резервный пилот команды Даниил Квят.



На кадрах демонстрируется работа механиков команды во время пит-стопа, когда в болиде находится Даниил.



«Знакомое лицо на практике пит-стопов. Работа выполнена», — говорится в описании к видео.

Видеозапись можно посмотреть на странице «Альпин» в «Инстаграме».

«Руки помнят», — прокомментировал участие в действиях команды Квят.

В Формуле-1 Даниил выступал с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года, когда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.