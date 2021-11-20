Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран-при Катара, Хэмилтон быстрее Ферстаппена

В Дохе завершилась третья свободная практика Гран-при Катара. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым стал его напарник, британец Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин стал 20-м, его партнёр по американскому гоночному коллективу, немец Мик Шумахер — 19-м.
Гран-при Катара. Третья тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.22,310
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,078
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,341
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,525
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,536
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,738
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,876
8. Эстебан Окон («Альпин») +0,899
9. Шарль Леклер («Феррари») +0,966
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,257
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,401
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,574
13. Ландо Норрис («Макларен») +1,585
14. Джордж Расселл («Уильямс») +1,613
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,844
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,936
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,978
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,189
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,370
20. Никита Мазепин («Хаас») – без времени.
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