«В жизни такого не видел». Отец Ферстаппена заподозрил «Мерседес» в нечестной борьбе

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, заподозрил «Мерседес» в нечестной игре. Йос признался, что удивлён большой разнице в скорости, показанной немецкой командой в недавних гонках.

«Я никогда в жизни не видел такой разницы в скорости от этапа к этапу. Понятно, что что-то происходит. Кроме того, после гонки в Бразилии мы видели, как Хэмилтон что-то получил от своего тренера, а затем вернулся к болиду и сел в кабину. Очень любопытно, что это могло бы быть.



Если сложить всё воедино, то становится непонятно, как они вдруг смогли изменить ситуацию на этом этапе сезона. Мне и впрямь кажется, что они делают что-то запрещённое. Я могу принять поражение, но оно должно быть в честной борьбе», — приводит слова Йоса GrandPX.news со ссылкой на De Telegraaf.