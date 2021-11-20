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«В жизни такого не видел». Отец Ферстаппена заподозрил «Мерседес» в нечестной борьбе

«В жизни такого не видел». Отец Ферстаппена заподозрил «Мерседес» в нечестной борьбе
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Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, заподозрил «Мерседес» в нечестной игре. Йос признался, что удивлён большой разнице в скорости, показанной немецкой командой в недавних гонках.

«Я никогда в жизни не видел такой разницы в скорости от этапа к этапу. Понятно, что что-то происходит. Кроме того, после гонки в Бразилии мы видели, как Хэмилтон что-то получил от своего тренера, а затем вернулся к болиду и сел в кабину. Очень любопытно, что это могло бы быть.

Если сложить всё воедино, то становится непонятно, как они вдруг смогли изменить ситуацию на этом этапе сезона. Мне и впрямь кажется, что они делают что-то запрещённое. Я могу принять поражение, но оно должно быть в честной борьбе», — приводит слова Йоса GrandPX.news со ссылкой на De Telegraaf.

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