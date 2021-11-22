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Продолжается продажа билетов на заключительный Гран-при России в Сочи

Продолжается продажа билетов на заключительный Гран-при России в Сочи
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Компания «Росгонки» продолжает продажу билетов на ВТБ Гран-при России Формулы-1 в Сочи. Напомним, что в 2022 году Сочи примет заключительный Гран-при, а в 2023 году российский этап переберётся в Санкт-Петербург.

Темпы продаж опережают показатели прошлого года более чем в три раза, поэтому, чтобы не опоздать с покупкой билета и выбрать лучшие места, рекомендуем планировать большой гоночный уикенд на «Сочи-Автодроме» заранее.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Сейчас стать зрителем зоны свободного размещения можно всего за 4 000 рублей, а билет на главную трибуну можно приобрести по цене от 16 000 рублей. Но уже с 1 декабря начнется вторая фаза продаж, и цены станут выше: билет на главную трибуну будет стоить уже от 17 600 рублей, а билет в зону свободного размещения – 4 400 рублей. Для тех, кто купит билеты до 31 декабря, будет приятный бонус – коллекционные билеты, которые будут доставлены своим владельцам в преддверии Гран-при.

Напоминаем, ВТБ Гран-при России Формулы-1 пройдёт в Сочи с 22 по 25 сентября. Девятый и заключительный на данный момент этап чемпионата мира в Сочи обязательно запомнится захватывающими сражениями лучших гонщиков планеты и яркой программой развлечений и концертов в Олимпийском парке.

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