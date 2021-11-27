Прост — о борьбе за титул в Ф-1: фанаты хотят видеть, как молодой парень победит старика

Советник команды «Альпин», четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост высказался о соперничестве гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Нам очень повезло стать свидетелями борьбы в нынешнем сезоне, которая ведётся между двумя отличными гонщиками. Все спрашивают об Айртоне Сенне и обо мне. Но у нас была разница в 5 или 6 лет. А в этом случае она составляет 12-13 лет. Это очень много: есть довольно молодой парень, за плечами которого, однако, уже много опыта, и Льюис, потенциал которого нам известен.
На самом деле, мне кажется, что Хэмилтону очень повезло, что Макс подталкивает его. Ведь на что ещё можно рассчитывать, когда семь раз выигрываешь чемпионат и добиваешься больше сотни побед?
Дополнительная мотивация очень помогает. Я знаю это благодаря собственному опыту. Когда борьба ведётся сразу между двумя пилотами, причём упорная, то извлекаешь максимум из своего потенциала. Но кто бы ни победил, Макс или Льюис, чемпионат в этом году получился фантастическим, и это самое главное.
Обычно у молодого всегда есть преимущество, потому что фанаты хотят видеть, как молодой парень победит старика. Но, с другой стороны, стоит признать, что то, что делает Льюис, это фантастика», — приводит слова Проста PlanetF1 со ссылкой на Channel 4.
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