Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Масса: раньше Ферстаппен совершал глупые ошибки, а теперь сильно вырос и готов победить

Масса: раньше Ферстаппен совершал глупые ошибки, а теперь сильно вырос и готов победить
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Пожалуй, в первые два-три года он был очень непоследователен. Он всегда был крайне быстр, проводил потрясающие гонки, но при этом совершал некоторые глупые ошибки на торможениях. Из-за этого создавалось впечатление, что он ещё не созрел.

Но, наверно, со второй части сезона-2018, в свой последний год с Даниэлем Риккардо, он немного изменил свой подход. Ошибок стало меньше, он начал гораздо больше придерживаться правил. Даже год спустя, когда у него не было большой конкуренции с партнёром по команде, он сильно вырос. Теперь, я полагаю, он действительно стал опытным бойцом и проделывает потрясающую работу — он готов победить», — приводит слова Массы Motorsport Week со ссылкой на F1 Nation podcast.

Новость по теме
«Мерседес» намерен улучшить двигатель на авто Боттаса, чтобы помочь ему обойти Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021