Масса: раньше Ферстаппен совершал глупые ошибки, а теперь сильно вырос и готов победить

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Пожалуй, в первые два-три года он был очень непоследователен. Он всегда был крайне быстр, проводил потрясающие гонки, но при этом совершал некоторые глупые ошибки на торможениях. Из-за этого создавалось впечатление, что он ещё не созрел.
Но, наверно, со второй части сезона-2018, в свой последний год с Даниэлем Риккардо, он немного изменил свой подход. Ошибок стало меньше, он начал гораздо больше придерживаться правил. Даже год спустя, когда у него не было большой конкуренции с партнёром по команде, он сильно вырос. Теперь, я полагаю, он действительно стал опытным бойцом и проделывает потрясающую работу — он готов победить», — приводит слова Массы Motorsport Week со ссылкой на F1 Nation podcast.
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