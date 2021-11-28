Валттери Боттас рассказал, какую цель преследует в концовке нынешнего сезона Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что собирается сделать всё возможное, чтобы помочь своей команде выиграть Кубок конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1. В следующем сезоне финн станет гонщиком «Альфа Ромео».
«Это важно для меня. Да, я знаю, что покину команду, но отказываться от целей, которые мы поставили в начале года, я не собираюсь», — приводит слова Боттаса Racingnews365.
Перед двумя заключительными этапами «Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов, опережая главных конкурентов, команду «Ред Булл», на 5 очков.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» – 546,5 очка
2. «Ред Булл» – 541,5
3. «Феррари» – 297,5
4. «Макларен» – 258
5. «Альпин» – 137
6. «Альфа Таури» – 112
7. «Астон Мартин» – 77
8. «Уильямс» – 23
9. «Альфа Ромео» – 11
10. «Хаас» – 0.
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