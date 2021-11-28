Валттери Боттас рассказал, какую цель преследует в концовке нынешнего сезона Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что собирается сделать всё возможное, чтобы помочь своей команде выиграть Кубок конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1. В следующем сезоне финн станет гонщиком «Альфа Ромео».

«Это важно для меня. Да, я знаю, что покину команду, но отказываться от целей, которые мы поставили в начале года, я не собираюсь», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

Перед двумя заключительными этапами «Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов, опережая главных конкурентов, команду «Ред Булл», на 5 очков.

Кубок конструкторов:



1. «Мерседес» – 546,5 очка

2. «Ред Булл» – 541,5

3. «Феррари» – 297,5

4. «Макларен» – 258

5. «Альпин» – 137

6. «Альфа Таури» – 112

7. «Астон Мартин» – 77

8. «Уильямс» – 23

9. «Альфа Ромео» – 11

10. «Хаас» – 0.