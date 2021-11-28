Боттас высказался о потенциале Чжоу, который будет его напарником в «Альфа Ромео»
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Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о будущем напарнике по «Альфа Ромео», китайце Гуаньюе Чжоу. Вместе они будут выступать в следующем сезоне Формулы-1.
«Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Пока мы не так хорошо знакомы, не уверен даже, что когда-нибудь с ним толком встречался, но очевидно, я как-то видел его в Формуле-2. Он выступает там в течение нескольких лет и в этом году провёл пару хороших гонок. Кажется, он второй в чемпионате с несколькими победами.
Судя по всему, он знает, как управлять машиной. Этот парень довольно молод, но здорово выступал в одноместных автомобилях в течение нескольких лет, так что потенциал у него наверняка есть», — приводит слова Боттаса Racingnews365.
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