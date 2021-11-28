«Он был больше, чем босс». Пилоты «Уильямса» Расселл и Латифи — про Фрэнка Уильямса

Пилоты команды «Уильямс» Джордж Расселл и Николас Латифи отреагировали на смерть легендарного Фрэнка Уильямса. Знаменитый функционер ушёл из жизни в возрасте 79 лет.



«Мы прощаемся с человеком, который создал нашу команду. Сэр Фрэнк был удивительным человеком, и я навсегда запомню, как весело было в его компании. Он был больше, чем босс – он был наставником и другом для всех, кто приходил в семью «Уильямса», а также для многих других людей. Выступать за команду Уильямса и внести небольшой вклад в её наследие — это невероятная честь. Покойтесь с миром, сэр Фрэнк. Спасибо за всё», — написал Расселл в своём «инстаграме».



«Покойтесь с миром, сэр Фрэнк Уильямс. Это очень печальные новости. Огромная потеря для нашего спорта и нашей команды. Для меня было честью представлять ваше имя на мировой арене, и мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вернуть команду наверх», — написал в социальных сетях Латифи.



Фрэнк Уильямс являлся легендарной личностью не только для британского, но и мирового автоспорта. Он организовал свою первую команду в Формуле-1 ещё в 1969 году, но вскоре продал её и в 1977 году создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в Формуле-1, выиграв девять Кубков конструкторов.