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«Фрэнк дал мне шанс всей жизни». Деймон Хилл отреагировал на смерть Уильямса

«Фрэнк дал мне шанс всей жизни». Деймон Хилл отреагировал на смерть Уильямса
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Знаменитые в прошлом гонщики Формулы-1 Деймон Хилл и Ален Прост отреагировали на смерть легендарного Фрэнка Уильямса. Знаменитый функционер ушёл из жизни в возрасте 79 лет.

«Печальные новости про сэра Фрэнка. Искренние соболезнования семье Уильямс и всем, кто его знал. Какая жизнь. Другой такой уже не будет. Он дал мне шанс всей жизни и опыт, который я берегу до сих пор. Спасибо, Фрэнк, что дали мне перерыв когда-то. Изменив мою жизнь навсегда», — написал Хилл в своём «инстаграме».

«Очень грустные новости. Мои соболезнования семье Уильямс. Фрэнк был замечательным человеком, который олицетворял страсть и наследие Формулы-1. Спасибо, что позволили разделить с вами моё последнее чемпионство. Покойтесь с миром, сэр Фрэнк», — написал Прост в социальных сетях.

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