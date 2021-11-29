«Фрэнк дал мне шанс всей жизни». Деймон Хилл отреагировал на смерть Уильямса

Знаменитые в прошлом гонщики Формулы-1 Деймон Хилл и Ален Прост отреагировали на смерть легендарного Фрэнка Уильямса. Знаменитый функционер ушёл из жизни в возрасте 79 лет.
«Печальные новости про сэра Фрэнка. Искренние соболезнования семье Уильямс и всем, кто его знал. Какая жизнь. Другой такой уже не будет. Он дал мне шанс всей жизни и опыт, который я берегу до сих пор. Спасибо, Фрэнк, что дали мне перерыв когда-то. Изменив мою жизнь навсегда», — написал Хилл в своём «инстаграме».
«Очень грустные новости. Мои соболезнования семье Уильямс. Фрэнк был замечательным человеком, который олицетворял страсть и наследие Формулы-1. Спасибо, что позволили разделить с вами моё последнее чемпионство. Покойтесь с миром, сэр Фрэнк», — написал Прост в социальных сетях.
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