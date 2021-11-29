Майкл Маси высказался в пользу регулярной ротации стюардов. Его поддержали в «Макларене»

Гоночный директор ФИА Майкл Маси поделился мнением о регулярной ротации стюардов. По ходу сезона некоторые пилоты выражали недовольство тем, что на каждом Гран-при работают разные стюарды, которые могут по-разному интерпретировать правила.



«Постоянный состав стюардов может создать ощущение некоей предвзятости. На самом деле проблема заключается в том, что нет двух одинаковых гоночных инцидентов, даже если мы пытаемся их обобщить. Поэтому иногда может складываться впечатление, что правила интерпретируются по-разному», — приводит слова Маси GrandPX.



Согласие с Маси выразил и руководитель «Макларена» Андреас Зайдль. Функционер подчеркнул, что ротация стюардов исключает предвзятость.



«Не считаю это проблемой. Насколько мне известно, стюарды регулярно просматривают старые гоночные инциденты и постоянно обмениваются мнениями, чтобы быть на одной волне. Система ротации существует не просто так. Она исключает возможные предубеждения против конкретной команды или гонщика», — рассказал Зайдль.

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