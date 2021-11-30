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Шварцман подробно разобрал свои проблемы в квалификациях Формулы-2

Шварцман подробно разобрал свои проблемы в квалификациях Формулы-2
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Российский гонщик Роберт Шварцман назвал свою главную проблему в нынешнем сезоне Формулы-2. Россиянин занимает третье место в личном зачёте.

«Главная сложность — найти темп в квалификации, управляя болидом Формулы-2. Мне просто не удаётся с этим справиться. Это не оправдание, но по какой-то причине мне просто не удаётся найти золотую середину, в которой машина работает лучше всего и я могу чувствовать полную уверенность и продемонстрировать свой талант, свои способности ехать очень быстро.

Я очень хочу хорошо выполнить свою работу, но в большинстве случаев просто допускаю небольшие ошибки, которые сильно влияют на время на круге и сказываются на моих стартовых позициях. Потом мне приходится стартовать где-то из середины пелотона, прорываться наверх. К сожалению, ситуация с квалификациями непростая, но я стараюсь сделать всё возможное, чтобы всё-таки прийти к идеалу и провести достойную квалификацию», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

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