Ландо Норрис показал фото из своего недостроенного дома в Монако

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис собирается переехать в Монако. В своём «инстаграме» Ландо показал фотографию со строящегося дома.



«Поздоровайтесь с моим новым домом! Работы ещё не закончены, но в следующем году я буду жить здесь, в Монако, когда не буду участвовать в гонках. Я получу ключи в конце следующего месяца, так что, надеюсь, скоро перееду. Очень рад этой следующей главе!» — написал Норрис.

Фотографию можно посмотреть на странице Ландо Норриса в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотов «Королевских гонок» Норрис находится на пятом месте, имея в активе 153 очка. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На счету Макса 351,5 очка. На втором месте Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес» (343,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).