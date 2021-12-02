Руководитель «Уильямса» Капито заразился коронавирусом

Руководитель «Уильямса» Йост Капито сдал положительный тест на коронавирус перед Гран-при Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба команды.

В настоящее время Йост соблюдает рекомендации национальных органов здравоохранения Великобритании. Его тест не повлиял на персонал «Уильямса», поэтому команда продолжит работу в соответствии с планом.

В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира. Проведение этапа запланировано на 5 декабря. Первый в истории этап в этой ближневосточной стране состоится в Джидде на городской трассе.



«Джидда» станет самой длинной среди городских трасс и второй по протяжённости в нынешнем календаре — 6,175 км. Длиннее только «Спа-Франкоршам» — 7,004 км.

Ранее о трассе высказался Деймон Хилл.