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Алонсо, лидирующий по числу обгонов, выразил надежду, что его опередит Райкконен

Алонсо, лидирующий по числу обгонов, выразил надежду, что его опередит Райкконен
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Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо выразил надежду, что Кими Райкконен, представляющий «Альфа Ромео», будет премирован как пилот, совершивший большее число обгонов по итогам нынешнего сезона. На данный момент Фернандо Алонсо лидирует со 116 обгонами, на один пункт опережая Себастьяна Феттеля («Астон Мартин») и Райкконена.

«Кими пропустил две гонки из-за коронавируса. Он должен быть первым. Я надеюсь, что он будет первым в Абу-Даби после своей последней гонки — это было бы здорово», — сказал Алонсо.

Себастьян Феттель согласился с Алонсо, пошутив при этом, что оба могли бы заключить сделку между собой, чтобы попытаться выиграть приз.

«На самом деле мы могли бы обгонять друг друга и добавить в наш список ещё 20 обгонов в эти выходные!» — в шутку сказал Себастьян.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship.

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