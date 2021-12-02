Чемпионство Ферстаппена может спасти только штраф? Очень сложный выбор для «Ред Булл»

Борьба за чемпионство в Формуле-1 выходит на финишную прямую — до конца сезона остаётся лишь две гонки, а двух претендентов на титул разделяют лишь восемь очков. Теперь буквально каждый шаг «Мерседеса» или «Ред Булл» может сыграть решающую роль в определении сильнейшего, и австрийская команда как раз на пороге, не исключено, судьбоносного решения: ставить Максу Ферстаппену новый двигатель или нет.

«Мерседес» первый начал

После двух побед подряд Льюис Хэмилтон сократил отставание от лидера чемпионата до минимума, и в этом ему немало помог новый двигатель, который британцу поставили в Бразилии. Тогда, напомним, Льюис был исключен из результатов квалификации и сначала пробился на пятое место в спринте (с последнего!), а затем — уже в основном Гран-при — с десятого в лидеры.

Причём преимущество действующего чемпиона на «Интерлагосе» было огромным, а преимущество в максимальной скорости достигало десятков километров в час. Стоит отдать «Мерседесу» должное: автодром в Сан-Паулу позволил компенсировать штраф обгонами, а дополнительные лошадиные силы, сэкономленные в Катаре, где Льюис использовал старый двигатель, помогут на скоростных трассах в Саудовской Аравии и Абу-Даби.

Этот ход был смелым, ведь перед Гран-при Бразилии Хэмилтон уступал Ферстаппену 19 очков, и если бы даже финишировал в Сан-Паулу вторым — позади Макса, то уже отставал бы на целую победу. Возможно, в «Мерседесе» и не рассчитывали выиграть в Бразилии, а план был в том, чтобы отыграть потерянное в последующих гонках. Но вышло так, как вышло, и теперь инициатива в руках Льюиса.

«Хонда» настаивает на замене

Теперь о замене двигателя задумались и в «Ред Булл», причём, по слухам, в «Хонде» настаивают на установке нового агрегата в Саудовской Аравии, в то время как в самой команде в таком решении не уверены. В «Ред Булл» хотят сначала провести свободные заезды и лишь затем думать, что делать дальше.

Ключевой вопрос в том, какую именно прибавку в скорости даст новый двигатель — позволит ли она, как Хэмилтону в Бразилии, компенсировать полученный штраф обгонами. А с ними в Саудовской Аравии вряд ли будет проще, чем в Бразилии.

В Джидде утверждают, что их трасса — самая быстрая среди уличных, и для «Ред Булл» это не слишком хороший знак: без глубоких торможений обгонять сложнее, а по краям полотна стоят отбойники.

Однако можно предположить, что здесь обгонять всё же будет проще, чем в Абу-Даби, где при более или менее равной скорости опередить соперника практически невозможно (по крайней мере, при старой конфигурации трассы). Однако Хельмут Марко утверждает, что если замена и произойдёт, то только в Абу-Даби.

Что выберет «Ред Булл»?

Ресурс современных двигателей Формулы-1 рассчитан на несколько гонок, и Ферстаппену последний раз меняли двигатель на Гран-при России в Сочи в конце сентября. Точная ротация силовых установок известна лишь инженерам Макса, однако очевидно, что нынешний мотор голландца уже не способен работать в наиболее агрессивных режимах.

В то же время обе заключительные трассы календаря требовательны к мощности и может статься так, что, опасаясь за лидерство в чемпионате, «Ред Булл» оставит своего гонщика без необходимой мощности. В последних двух гонках машина Ферстаппена была медленнее автомобиля Хэмилтона — и без замены мотора в «Ред Булл» расстановка сил почти наверняка останется такой же.

Ещё месяц назад Ферстаппен казался фаворитом в борьбе за чемпионство, но сейчас преимущество «Ред Булл» рассыпается буквально на глазах. Инженеры в чертовски сложном положении: не заменишь двигатель — будешь медленнее, заменишь — придётся рисковать в гонке и бороться с другими командами. А на кону не меньше чем звание чемпиона мира.