Логотипы «Хонды» могут остаться на болидах «Ред Булл» в 2022 году

Есть вероятность, что логотипы «Хонды» будут по-прежнему присутствовать на автомобилях «Ред Булл» в следующем году. Это следует из уклончивого ответа технического директора компании Тойохару Танабе. Напомним, «Хонда» официально объявила о своём решении завершить участие в чемпионате мира Формулы-1 в качестве поставщика силовых установок в конце сезона-2021.



Тем не менее, чтобы поддержать «Ред Булл» при переходе на собственный силовой агрегат, «Хонда» намерена оказывать австрийской команде активную заводскую поддержку, а также поддержку на трассе.



«Почему мы покидаем Формулу-1? Не могу ответить на этот вопрос. Таково было решение компании. Что касается того, будем ли мы присутствовать на логотипах «Ред Булл», то я пока не знаю», — приводит слова Танабе GrandPX.news со ссылкой на AS.

Примечательно, что и представитель «Ред Булл» допустил, что логотипы «Хонды» могут остаться на авто команды в следующем году.