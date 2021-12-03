Видео: Леклер попадает в серьёзную аварию на второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью аварии гонщика «Феррари» Шарля Леклера во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Саудовской Аравии на уличной трассе в Джидде, достроенной непосредственно перед началом гоночного уик-энда.



Леклер потерял контроль над болидом в быстром повороте, после чего «Феррари» врезалась в отбойник сначала задней частью, а затем передней. Пока неизвестно, придётся ли Леклеру получать какой-то штраф ради нового двигателя или коробки передач.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Ранее стало известно, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер не получил никаких травм в аварии.