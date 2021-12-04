Хорнер: Перес — хитрый старый лис. Нам очень нужно, чтобы он участвовал в финальной битве

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что команда очень рассчитывает на помощь мексиканца Серхио Переса в оставшихся двух гонках нынешнего сезона Формулы-1.



«Серхио медленно стартует, но набирает обороты. Он хитрый старый лис. Перес знает, что не стоит слишком рано рисковать на уличной трассе. Мне кажется, он всегда хорошо выступал на таких трассах, как Сочи, Азербайджан и Монако. У меня нет сомнений, что он просто выстраивает фундамент.



Он обрёл форму в последних нескольких гонках. И это то, что нужно нам. Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы он участвовал в финальной битве в оставшихся двух гонках. Потому что наличие сразу двух машин впереди, как уже можно было убедиться, открывает совсем другие возможности», — приводит слова Хорнера Motorsport со ссылкой на Sky Sports.