«Я к этому непричастен». Хэмилтон — о контракте «Мерседеса» со скандальным спонсором

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил с заявлением после широкого резонанса, который возник после анонсирования немецкой командой нового контракта с компанией Kingspan. Как считают некоторые, новый спонсор «Мерседеса» причастен к пожару в Гринфелл Тауэр, который случился в 2017 году и унёс жизни более 70 человек. Kingspan производит пожароопасные материалы, которые могли стать причиной трагедии.
«Я не имел никакого отношения к подписанию командой этого контракта. Когда я услышал про это соглашение, то оно стало для меня неожиданностью. Я очень хорошо осведомлён о той трагедии и очень внимательно следил за судьбами всех семей, которые пострадали в результате её. Нам прекрасно известно, что после был огромный протест, а местное сообщество оказало пострадавшим колоссальную поддержку. Я к этому никак не причастен. Знаю, что Тото со всем разберётся», — приводит слова Хэмилтона The Race.
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