Эстебан Окон прокомментировал потерю подиума на финишной прямой гонки Ф-1 в Джидде

Французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. На самом финише француз не сумел отразить атаку финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.



«Я выложился по максимуму. Спортсмен внутри меня расстроен упустить подиум в самом конце, но я очень горд за всю команду. То, чего мы достигли, потрясающе. Самое главное, что мы взяли четвёртое место и ещё 12 очков для командного зачёта.



В гонке мы принимали верные решения. Мы сделали на трассе и в плане стратегии всё, что могли, что позволило нам оказаться в наилучшем положении для завоевания больших очков.



Было весело стартовать с поул-позишен: я не делал этого с 2015 года в GP3. Но я знал, что гоняюсь не впереди с Льюисом и Максом. Как бы то ни было, сегодня был шанс, и мы можем покинуть этот Гран-при с высоко поднятыми головами и чувством гордости», — приводит слова Окона пресс-служба «Альпин».

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