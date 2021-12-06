В «Ред Булл» всё ещё надеются на пересмотр результатов Гран-при Саудовской Аравии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выступил с заявлением о столкновении пилота его команды Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии, выразив надежду, что Хэмилтон за свои действия всё-таки будет наказан.



«Мы надеемся, что будет дана новая оценка произошедшему. Для этого мы постараемся несколько иначе обосновать нашу точку зрения и привести новые факты. Тогда, хочется верить, наказание для Хэмилтона всё-таки последует.



Мы ведём борьбу с «Мерседесом» в течение нескольких месяцев. Не может быть такого, чтобы в этой битве всегда принимались только односторонние решения. Надеюсь, что случившееся будет снова проанализировано и в лучшем случае пересмотрено», — приводит слова Марко Bild.