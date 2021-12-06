В «Ред Булл» всё ещё надеются на пересмотр результатов Гран-при Саудовской Аравии
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выступил с заявлением о столкновении пилота его команды Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Саудовской Аравии, выразив надежду, что Хэмилтон за свои действия всё-таки будет наказан.
«Мы надеемся, что будет дана новая оценка произошедшему. Для этого мы постараемся несколько иначе обосновать нашу точку зрения и привести новые факты. Тогда, хочется верить, наказание для Хэмилтона всё-таки последует.
Мы ведём борьбу с «Мерседесом» в течение нескольких месяцев. Не может быть такого, чтобы в этой битве всегда принимались только односторонние решения. Надеюсь, что случившееся будет снова проанализировано и в лучшем случае пересмотрено», — приводит слова Марко Bild.
Комментарии
- 6 декабря 2021
-
12:00
-
11:53
-
11:02
-
10:45
-
09:33
-
02:05
-
02:05
-
02:03
-
01:58
-
01:43
-
01:39
-
01:34
-
01:19
-
01:12
-
00:57
-
00:44
-
00:34
-
00:23
-
00:23
-
00:18
-
00:14
-
00:13
- 5 декабря 2021
-
23:42
-
23:42
-
23:40
-
23:40
-
23:33
-
23:28
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
23:07
-
23:04
-
22:59
-
22:58
Партнерский контент