«Ред Булл» отказался требовать пересмотра результатов Гран-при Саудовской Аравии

В «Ред Булл» приняли решение не требовать пересмотра результатов гонки Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает GPblog со ссылкой на заявление самой команды.



Напомним, ранее спортивный консультант австрийского гоночного коллектива Хельмут Марко выразил надежду, что результаты гонки из-за столкновения пилота его команды Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», будут пересмотрены, а Хэмилтон за свои действия всё-таки будет наказан.

Напомним, победу в гонке праздновал Хэмилтон. Ферстаппен был вторым. Третьим финишировал напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас.

Ранее главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, сколько времени терял Льюис из-за столкновения с Максом.