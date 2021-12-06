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«Ред Булл» отказался требовать пересмотра результатов Гран-при Саудовской Аравии

«Ред Булл» отказался требовать пересмотра результатов Гран-при Саудовской Аравии
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В «Ред Булл» приняли решение не требовать пересмотра результатов гонки Гран-при Саудовской Аравии. Об этом сообщает GPblog со ссылкой на заявление самой команды.

Напомним, ранее спортивный консультант австрийского гоночного коллектива Хельмут Марко выразил надежду, что результаты гонки из-за столкновения пилота его команды Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», будут пересмотрены, а Хэмилтон за свои действия всё-таки будет наказан.

Напомним, победу в гонке праздновал Хэмилтон. Ферстаппен был вторым. Третьим финишировал напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас.

Ранее главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, сколько времени терял Льюис из-за столкновения с Максом.

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