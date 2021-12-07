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Бакстон: до контакта Ферстаппен и Хэмилтон играли в глупых жуков около точки детекции DRS

Бакстон: до контакта Ферстаппен и Хэмилтон играли в глупых жуков около точки детекции DRS
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Журналист официального сайта Формулы-1 Уилл Бакстон высказался по поводу столкновения Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Макса Ферстаппена («Ред Булл») на Гран-при Саудовской Аравии.

«Было много поводов для размышлений после гонки. Теперь, когда пыль осела, я считаю, что Ферстаппен был справедливо наказан за первый рестарт. По ходу гонки я не был уверен в том, что после такой обороны нужно отдавать место. Оба действовали за гранью в первом повороте, и Хэмилтон тоже не был чист.

До контакта оба играли в глупых жуков около точки детекции DRS. Это глупо на такой трассе и таких скоростях. Но резкое торможение Ферстаппена – уже перебор. Такое нельзя описать термином «гонки», — написал Бакстон в своём «твиттере».

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